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"مخمورون دمروا مقبرة ولم يمتثلوا للأوامر".. قوة عسكرية تقتل احدهم وتعتقل الآخرين شمال بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-23T09:14:43+0000
"مخمورون دمروا مقبرة ولم يمتثلوا للأوامر".. قوة عسكرية تقتل احدهم وتعتقل الآخرين شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، اليوم السبت، بأن قوة من الجيش قتلت شخصاً مخموراً بعد تجاوزه نقطة تفتيش وعدم الامتثال اليها شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مخمورين يستقلون عجلة رفضوا التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للجيش – الفرقة 11 في حدود قضاء الحسينية شمال بغداد، ما أجبر أفراد القوة على مطاردتهم وتبليغهم بالتوقف وتسليم انفسهم عند مدخل ناحية محمد سكران التابعة لديالى، والحدودية مع بغداد، (35 كم جنوب غرب بعقوبة)".

وبين أن "القوة العسكرية اضطرت الى اطلاق النار عليهم ما سبب مقتل السائق، واصابة اخر عند مدخل ناحية محمد سكران"، مشيرا الى "اعتقال اثنين آخرين وهم بحالة سكر وتم اقتيادهما لاحد المراكز الأمنية".

وأكد المصدر، ان "المخمورين تسببوا بتدمير عدد من القبور عند حدود ناحية محمد سكران، بسبب القيادة الجنونية وفقدان السائق للسيطرة"، موضحاً أن "السائق المقتول من سكان محافظة ميسان، وبرفقة شخصين من بغداد كانا متجهين الى ديالى".

 

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