في محافظتين.. مصرع وإصابة 4 أطفال بانفجار وإنقاذ شاب من الانتحار (فيديو)

شفق نيوز- بابل/ بغداد

أفاد المتحدث باسم قيادة شرطة بابل، العقيد عمار الشمري، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة أربعة أطفال جراء انفجار مخلفات حربية شمالي المحافظة، فيما تمكنت شرطة الكرخ ببغداد من إنقاذ شاب حاول الانتحار.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن طفلين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر انفجار مخلف حربي في أحد الطرق الترابية في حي العطاء بناحية الإسكندرية شمالي بابل.

وأضاف: "وفور تلقي البلاغ سارعت مفارز قيادة الشرطة إلى موقع الحادث وتم توجيه خبراء المتفجرات لإجراء الكشف، حيث عُثر على مخلفات حربية أخرى من القنابل العنقودية غير المنفلقة، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات الأصولية، وبمشاركة مفارز الدفاع المدني لتأمين المنطقة ورفع تلك المخلفات الخطرة".

وأشار الشمري إلى نقل المصابين إلى مستشفى الإسكندرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي بغداد، ذكرت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دوريات النجدة في قاطع الصالحية تمكنت من إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى أحد الجسور، حيث سارع المنتسبون إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وبينت أنه "بعد التعامل المهني والإنساني، تم إقناع الشاب بالعدول عن قراره، والسيطرة عليه بحذر لضمان سلامته، وإنزاله من المكان دون أن يتعرض لأي أذى".