مخطط لتجارة المخدرات يطيح بمدير سجن عراقي (وثيقة)

‎شفق نيوز/ كلفت وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء، ماجد صدام مديرًا لسجن البصرة المركزي، خلفاً لسعد كريم فالح.

يأتي ذلك، بعد ساعات على إعلان الأمن الوطني إحباط مخطط لتجارة المخدرات في سجني التاجي والبصرة.

‎وجاء هذا التعيين بحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل، وردت لوكالة شفق نيوز، استناداً إلى أمر وزاري، يفيد باعفاء مدير حسابات (سعد كريم فالح) من مهام مدير قسم سجن البصرة المركزي، وتكليف (ماجد صدام)، بمهام مدير قسم سجن البصرة المركزي.