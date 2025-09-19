"مخطط العمليات الخارجية".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل قتل قيادي كبير بداعش

شفق نيوز- سوريا

أكدت القوات الأمريكية، يوم الجمعة، مقتل مخطط العمليات الخارجية لداعش بضربة جوية على مقره في سوريا، واصفة إياه بالتهديد المباشر على أمريكا.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شنت اليوم، غارة في سوريا أسفرت عن مقتل قيادي كبير في داعش شكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة".

وبين أن "القيادي عمر عبد القادر، كان عضوا في داعش يسعى بنشاط إلى مهاجمة الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "وفاته تعطل قدرة المنظمة الإرهابية على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأمريكيين وشركائنا".

وتابع كوبر: "لن نستسلم في سعينا للإرهابيين الذين يسعون إلى مهاجمة الولايات المتحدة أو قواتنا أو حلفائنا وشركائنا في الخارج، كما أثني على جهود مقاتلينا المهرة وجميع الذين دعموهم خلال المهمة".

ويأتي البيان الأمريكي، بعد أن أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تنفيذ عملية "نوعية جديدة" أسفرت عن مقتل "الإرهابي عمر عبد القادر بسام" المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد "أبرز" قيادات تنظيم داعش، وذلك داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وقال الجهاز في بيان له، إن الحلبي كان "يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة"، مبينا أن تلك المحاولات "تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".

ووفقا للبيان، فإن "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجال مكافحة الارهاب من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".