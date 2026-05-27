مخدرات وتحرش.. اعتقال 23 شخصاً في كورنيش شط العرب بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت شرطة محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 23 شخصاً بينهم متهمون بحيازة مواد مخدرة، إلى جانب قضايا تحرش والإخلال بالآداب العامة ومخالفين أجانب.

وذكرت شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة العشار نفذت حملة أمنية في منطقة كورنيش شط العرب ضمن قاطع المسؤولية، أسفرت عن إلقاء القبض على 23 شخصاً".

وأوضحت أن من بين المتهمين "مخالفون من الأجانب، ومجموعة من الشباب الطائش المتسببين بالإخلال بالآداب العامة والتصرفات غير اللائقة وإزعاج العوائل، إضافة إلى متهمين بقضايا تحرش".

وأشارت شرطة البصرة إلى "ضبط مادة مخدرة بحوزة متهمين اثنين"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.