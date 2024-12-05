"مختل نفسياً" يقتل زوجته في ادارة رابرين ومصرع طفل في بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بمقتل زوجة على يد زوجها "المختل نفسياً" في إدارة رابرين بإقليم كوردستان، ومصرع طفل في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مصدر محلي في ادارة رابرين لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مختل نفسياً اقدم على قتل زوجته في إحدى قرى ادارة رابرين".

واضاف ان "قوات الشرطة ألقت القبض على الجاني"، مشيرا إلى أن "الرجل يعاني من مشاكل نفسية".

في السياق، قال مصدر امني في محافظة ديالى، إن "طفلاً بعمر 4 سنوات لقي مصرعه اثر تعرضه للدهس من قبل والده بالخطأ في منطقة البدعة في ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة".