مختل عقلياً يقتل عنصراً أمنياً اثناء محاولته اقتحام مركز للشرطة في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بمقتل شرطي خلال احباط محاولة شخص اقتحام مركز للشرطة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصا قام صباح اليوم بمحاولة للدخول الى مركز شرطة (قورية) وسط المحافظة، وقام بضرب عناصر الشرطة (حرس البوابة) لمنعهم إياه من الدخول"، مبينا أن "هذا الشخص فتح النار على الحرس وأصاب احدهم بجروح خطيرة فارق على اثرها الحياة".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة النجدة وشرطة المركز تمكنت من اعتقال الشخص".

وأوضح المصدر أن "الشرطة بدأت بالتحقيق لغرض معرفة الأسباب التي دعت هذا الشخص إلى مهاجمة الشرطي، ويدور الحديث على أنه يعاني من مرض عقلي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.