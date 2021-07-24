مختل عقلياً يجهز على أبيه وشقيقه وشاب يقضي بمشاجرة في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمقتل أب وابنه على يد ابن آخر له مختل عقلياً في كركوك، فيما قتل شاب بمشاجرة شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر في شرطة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن جريمتيّ قتل وقعت في ناحية التون كوبري جنوبي المحافظة، نفذها شاب مختل عقلياً يدعى إبراهيم، هاجم شقيقه المدعو محمد وطعنه بالسكين حتى الموت.

واضاف ان والدهما واسمه جميل خليل الآخر تلقى طعنات أودت بحياته على الفور، مشيرا الى ان سبب إقدام الشاب على القيام بذلك ما زال غير معروفاً حتى كتابة هذا الخبر.

وبين أن الشرطة قامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما القت القبض على الجاني وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة.

وعلى صعيد متصل، أبلغ مصدر في شرطة بغداد، وكالة شفق نيوز، بمقتل شاب نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد.

واشار الى ان الشرطة توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لملاحقة الجناة.