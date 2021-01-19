مختصون بـ"تدريع" عجلات داعش في قبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة من المختصين بتدريع عجلات تنظيم داعش.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "تم القبض على الارهابيين الثلاثة في مناطق زنكورة والبو طيبان غرب قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق".

وأشار البيان، إلى أن "القبض على الارهابيين جاء بعد ورود معلومات استخبارية وبكمين محكم، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي، و استخبارات جهاز مكافحة إرهاب الرمادي".

وأشار البيان، أن "الارهابيين تم القبض عليهم مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".