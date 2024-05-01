مخبأة داخل قماش.. الأمن العراقي يضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، ضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة في بغداد كانت مخبأة داخل "رولات قماش".

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مديرية أمن النجف الأشرف وبعملية نوعية استخبارية اتسمت بالدقة والجهود الحثيثة، وبالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من ضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة نوع كبتاجون مخبأة بطريقة سرية داخل رولات قماش مختلفة الأحجام يقدر عددها 440 رولة كانت معدة للتهريب عن طريق إحدى شركات شحن البضائع".

ولفت البيان الى أن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية وتكثيف الجهد الاستخباري الذي أفضى إلى القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود بتاريخ (30 -3 - 2024) وبحوزته وصولات باسم شركة نقل البضائع، وقد جرى إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".