سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مخبأة تحت الأرض.. الاستخبارات العراقية تضبط 30 كغم من الكرستال في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T17:24:02+0000
مخبأة تحت الأرض.. الاستخبارات العراقية تضبط 30 كغم من الكرستال في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، ضبط 30 كغم من مادة الكرستال المخدرة في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية خاطفة استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل احد المتعاونيين عن وجود كميات كبيرة من المخدرات مخبأة تحت الارض ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والشروع بعملية التفتيش".

واشارت الوكالة الى "العثور على 30 كغم ونصف الكيلو من مادة الكرستال المخدرة مخبأة في كيس تحت الارض في احدى مناطق محافظة النجف، حيث تم التحفظ على المواد المخدرة لغرض تسليمها الى الجهات المختصة".

related

ذي قار.. السجن 5 سنوات لامرأة والمؤبد لـ"عشيقها" لإدانتهما بتجارة المخدرات

Date: 2021-11-28 17:09:25
ذي قار.. السجن 5 سنوات لامرأة والمؤبد لـ"عشيقها" لإدانتهما بتجارة المخدرات

نينوى.. القبض على 12 "إرهابياً" في مناطق متفرقة من المحافظة

Date: 2021-05-29 08:42:03
نينوى.. القبض على 12 "إرهابياً" في مناطق متفرقة من المحافظة

بعملية استباقية.. الإيقاع بـ"اثنين" من أكبر تجار المخدرات في الانبار

Date: 2020-12-06 10:00:05
بعملية استباقية.. الإيقاع بـ"اثنين" من أكبر تجار المخدرات في الانبار

ذي قار.. اعتقال تجار مخدرات "بارزين" وضبط 4 كغم من الكرستال

Date: 2021-06-23 20:58:20
ذي قار.. اعتقال تجار مخدرات "بارزين" وضبط 4 كغم من الكرستال

استخبارات الداخلية تطيح بثلاثة دواعش "خطرين"

Date: 2021-12-01 08:56:40
استخبارات الداخلية تطيح بثلاثة دواعش "خطرين"

النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

Date: 2021-12-06 07:28:16
النجف: الاطاحة بتاجر مخدرات قرب "مرقد ديني" وآخر ابتلعها أثناء المطاردة

في محافظتين.. 6 عجلات محملة بـ189 طنا من الحنطة المهربة في قبضة استخبارات الداخلية

Date: 2021-06-03 09:20:17
في محافظتين.. 6 عجلات محملة بـ189 طنا من الحنطة المهربة في قبضة استخبارات الداخلية

بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

Date: 2021-02-06 12:22:19
بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف