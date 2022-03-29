مخبأة تحت الأرض.. الاستخبارات العراقية تضبط 30 كغم من الكرستال في النجف

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، ضبط 30 كغم من مادة الكرستال المخدرة في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية خاطفة استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل احد المتعاونيين عن وجود كميات كبيرة من المخدرات مخبأة تحت الارض ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والشروع بعملية التفتيش".

واشارت الوكالة الى "العثور على 30 كغم ونصف الكيلو من مادة الكرستال المخدرة مخبأة في كيس تحت الارض في احدى مناطق محافظة النجف، حيث تم التحفظ على المواد المخدرة لغرض تسليمها الى الجهات المختصة".