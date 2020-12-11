مخاوف من عودة داعش الى اكبر معاقل "القاعدة" في ديالى

شفق نيوز /اعرب مواطنون في ديالى عن قلقهم ومخاوفهم من عودة نشاط تنظيم داعش الى اطراف ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة بعد تسجيل عدة حوادث وهجمات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال ابو ريسان المجمعي "57 عاما" احد سكان قرى "المجمع " جنوبي بهرز لوكالة شفق نيوز ان الناحية شهدت انفجار عبوة ناسفة استهدف مزارع في قرية الجديدة تلاها بعد ساعات هجمات بقذائف الهاونات في المناطق القريبة من الطريق السياحي ضمن حدود الناحية مع بغداد.

واكد المجمعي والذي نقل مطالب الاهالي جنوبي الناحية، ان الهجمات دليل على وجود بؤر لداعش تحاول اعادة نشاطها وترويع الاهالي والمزارعين من جديد ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة من الاجهزة الامنية لتفادي اي خروقات او حوادث توقع مجازر دموية.

ولم ينكر مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي وجود بؤر لداعش في قرى جنوبي الناحية ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة وامتداداتها الزراعية الشاسعة قائلا" عناصر داعش تتواجد بشكل افراد في عدة قصبات زراعية الا انها لا تشكل تهديدا حقيقا.

ودعا اللهيبي في حديثه لوكالة شفق نيوز القيادات الامنية الى شن هجمات وعمليات استباقية في اطراف الناحية والمناطق الحدودية مع ناحية كنعان لمنع عناصر داعش من معاودة نشاطها الارهابي وضرب اهداف تستهدف المدنيين .

يذكر ان ناحية بهرز جنوبي بعقوبة تعد من المناطق الساخنة امنيا وتشهد حوادث امنية وهجمات مستمرة منذ سنوات عدة, وكانت اكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقا وداعش خلال الاعوام الاخيرة.