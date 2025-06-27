مخاوف من "اضطراب أمني".. طائرات مجهولة تصور مواقع عسكرية وأمنية في ذي قار

شفق نيوز – ذي قار

كشف مصدر أمني رفيع في ذي قار، يوم الجمعة، عن قيام طائرات مسيرة مجهولة الهوية منذ عدة أيام، بتصوير مواقع عسكرية وأمنية في المحافظة، محذراً من حصول "اضطراب أمني" في المنطقة الجنوبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات المسيرة تقوم كليلة منذ عدة أيام بتصوير قاعدة الإمام علي الجوية في ذي قار، كما أن الطائرات تقف فوق سجن الناصرية المركزي (الحوت) وتمت مشاهدتها بالعين المجردة وهي تقوم بالتقاط صور".

وحذر من أن "سجن الناصرية يضم العشرات من الإرهابيين والمجرمين الخطرين، وهناك خشية من تعرض السجن ومؤسسات أمنية وكذلك القاعدة الجوية لهجمات بهدف خلق اضطراب أمني في المنطقة الجنوبية من العراق".

ولفت المصدر إلى أن "الرادار الأمريكي في قاعدة الإمام علي وبعدما تعرض لقصف بطائرة مسيرة بطريقة مباغتة قبل عدة أيام، أصبحت المنطقة الجنوبية للبلاد مفتوحة جوياً لأي اعتداء مستقبلي".

وأكد المصدر "على الرغم من عمليات التصوير الجوي هذه تم رصدها من قبل الجهزة الأمنية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مضاد لغاية الآن"، مطالباً الحكومة الاتحاد بالتدخل العاجل "لوضع حد للانتهاكات الجوية في المنطقة الجنوبية بشكل فوري".