"مخاوف أمنية" تلغي زيارة وزير الدفاع الألماني الى العراق في "الدقائق الاخيرة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، إلغاء زيارة لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس كانت مقررة، اليوم الأحد، إلى بغداد، بسبب ما قالت إنها "مخاوف أمنية".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا أوصت بعدم القيام بهذه الزيارة بعد أعمال الشغب العنيفة ضد السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد".

وذكر تقرير لمجلة “ديرشبيغل” الألمانية أن "رحلة بيستوريوس إلى العراق ألغيت في الدقيقة الأخيرة من، اليوم الأحد، لأسباب أمنية”.

ولفت إلى أن القرار جاء بناء على توصية من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت خارج السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، والهجمات على منظمة دنماركية في محافظة البصرة، ولم تستبعد برلين أن تمتد الاضطرابات إلى بعثات غربية أخرى.

ووفقاً لتقييم هيئات ألمانية، لا يمكن استبعاد حدوث احتجاجات أخرى وتردي الوضع، بحسب وزارة الدفاع الألمانية.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار أيضاً من أجل حماية أفراد القنصلية الألمانية في بغداد.

يذكر أن حرق نسخة من القرآن الكريم وإهانة الكتاب المقدس في السويد أدت إلى احتجاجات وأعمال شغب بصورة متجددة في العراق خلال الأسابيع الماضية.

وقبل أيام اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا فيها النيران.