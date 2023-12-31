مخالفات مليونية وحوادث بالجملة.. "العيون الساهرة" تحصي جرائم 2023

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن أبرز الإنجازات المتحققة وفي مختلف المجالات خلال العام 2023، فيما أشارت إلى أن دائرة الجنسية العامة كانت أكبر دوائر الوزارة تحقيقا للنتائج، وقدمت خدمات بمقدار 44 مليون خدمة.

وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة، قال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بشأن إنجازات وزارة الداخلية، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "على مستوى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في المحافظات كان هناك انخفاض بمستوى الجريمة بمعدل 15-20% يتراوح عدد الانخفاض لكن بشكل عام انخفض مستوى الجريمة على مستوى كل أقسام وتوابع وزارة الداخلية".

وأضاف الموسوي: "حققنا هذا العام 40% انخفاضاً بمستوى الجريمة الجنائية والجريمة الارهابية إذا ما قيست بالأعوام السابقة"، معتبراً أن "عام 2023 كان عاماً استثنائياً لوزارة الداخلية في مجال الجريمة الجنائية والإرهابية".

وفي مجال المخدرات، أوضح المتحدث باسم الداخلية، أن "عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم في مجال المخدرات خلال عام 2023 في المديرية العامة لمكافحة المخدرات ما يقارب 15 ألف متهم، لكن بمجمل وزارة الداخلية كان هناك نشاط بشأن المخدرات، إذ بلغ عدد الموقوفين على مستوى الوزارة 19035 ألف موقوف".

وبين الموسوي، أن "عملية مكافحة المخدرات كانت رائعة بالنسبة لوزارة الداخلية، وهذا كان نتيجة جهود ومصادر، حيث تمكنت الوزارة من ضبط ما يقارب 4 أطنان من المواد المخدرة، وأكثر من 15 طناً من المؤثرات العقلية"، لافتاً إلى أن "القوات المعنية اشتبكت مع عصابات المخدرات في أماكن عدة، وقتلت 16 تاجر مخدرات، وأيضاً قدمت 4 شهداء و23 جريحاً".

وتابع: "جرى ضبط أكثر من ألف قطعة سلاح و1350 عجلة كانت تابعة لتجار المخدرات، ومجموع المحكومين في مجال المخدرات تجاوزت 9 آلاف محكوم ومن ضمنهم دوليين، ولأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يتم إلقاء القبض على أكثر من 140 تاجر مخدرات دولي وفق أحكام المادة 27".

أمن الحدود

وفي مجال الحدود، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "التحصينات الموجودة الآن في الحدود هي في أفضل حالاتها من السنين السابقة بالنسبة لتحصين الحدود، إذ أقيمت خلال العام الحالي تحصينات مهمة في جنوب العراق وتحصينات مع سوريا، ومن بينها (بناء الجدار الكونكريتي) شمال نهر الفرات باتجاه جبل سنجار، ووصل إلى مراحل متقدمة.

ولفت إلى "تدعيم الحدود بـ14 فوجاً جديداً، كما جرى نصب ما يقارب 462 كاميرا حرارية، إضافة إلى أبراج ومصدات على امتداد الحدود العراقية"، مؤكداً أن "وضع الحدود رائع جداً بالوقت الحاضر، وتمكنت القوات هناك، من إلقاء القبض على 1875 متهماً ومتسللاً ومهرباً ومخالفاً جمركياً خلال هذا العام، فضلاً عن ضبط 83 كغم حشيشة و62 كغم كريستال، و53 كغم ترياك، و3 ملايين حبة مخدرة، و888 برج مراقبة تم نصبه على الحدود العراقية".

طرد ضباط

وفي مجال محاربة الفساد، أعلن الموسوي، عن طرد وإخراج ما يقارب 2129 ضابطاً ومنتسباً من الخدمة خلال العام 2023، إضافة إلى إحالة 219 آخرين على التقاعد، بإشراف وصلاحية وزير الداخلية، فضلاً عن إحالة 35 ألف قضية إلى محاكم قوى الأمن الداخلي في عموم البلاد، كما بلغ استيفاء وتغريم مبالغ 29 مليار دينار وتغريم مبالغ وتضمينها في إطار عمل الدائرة القانونية في الوزارة".

الدعم والإسناد

وفي مجال الدعم، أبرمت وزارة الداخلية، الكثير من العقود منها طور التنفيذ، لجلب أفخر العجلات ومن مناشئ عالمية، إضافة إلى استيراد 3143، و19033 قطعة سلاح جديدة، وأكثر من 6 ملايين قطعة عتاد مختلفة الأنواع، بحسب المتحدث باسم الداخلية.

المرور العامة

وفي مجال المرور، فمن المقرر افتتاح معمل اللوحات المرورية، في الشهر الأول من عام 2024، كما جرى التعاقد مع شركة في منظومة التسجيل، وفي عام 2024 ستنتهي أغلب مشاكل التسجيل عبر توسعة مواقع تسجيل المركبات ونقل الملكية لتقليل الروتين، في حين تم التعاقد مع شركة (السلام) التابعة لوزارة الاتصالات لتزويد المديرية بالإنترنت عن طريق الخط الضوئي"، وفق الموسوي.

الحوادث والمخالفات

وبلغ عدد حوادث الطرق خلال عام 2023 أكثر من 6900 حادث مروري، وهو رقم عالٍ جداً ويحتاج إلى دراسة، بينما بلغ عدد المخالفات نحو 3 ملايين و500 ألف مخالفة في عموم البلاد، وفي حال تم تطبيق النظام المرور الذكي وإجراءات المرور، فسيؤدي ذلك إلى تقليل هذه المخالفات.

وخلص الموسوي، إلى القول إن "عدد اللوحات التي تمت طباعتها هي 356 ألفاً و800 لوحة خلال العام 2023، في حين بلغ عدد الإجازات 798 ألفاً جرى إصدارها من المرور، فيما بلغت إيرادات مديرية المرور 462 مليار دينار ذهبت إلى خزينة الدولة".