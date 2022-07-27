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محيط القنصلية التركية في الموصل بعد القصف الصاروخي (صور + فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-07-27T05:37:43+0000
محيط القنصلية التركية في الموصل بعد القصف الصاروخي (صور + فيديو)

شفق نيوز / أظهرت مشاهد مصورة ما خلفه القصف الصاروخي الذي تعرض له محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، فجر يوم الأربعاء.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن الهجوم على القنصلية التركية بالموصل نفذ بقذائف هاون، والأنباء الأولية تشير إلى ان مصدرها من منطقة (السادة بعويزة والعركوب) حيث تخضع المنطقة لسيطرة أمنية من قبل لواء 30 (حشد الشبك).

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن القصف تمركز في مجمع شقق (الحدباء) السكني والذي يوجد فيه مقر القنصلية التركية.

في المقابل، أفادت القنصلية التركية في مدينة الموصل، بأن القنصل محمد كوجوك، وطاقم القنصلية بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، نتيجة القصف بأربع قذائف سقطت في محيط القنصلية وقرب الشقق السكنية بالحي.

يشار إلى أن القصف المدفعي التركي لمصيف "برخ" في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، أثار ردود فعل سياسية وشعبية، وتبنت بعض الفصائل المسلحة العراقية الرد المسلح على القواعد التركية في العراق.

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