محنة الكهرباء تتصاعد.. لصوص يسرقون حديد أبراج نقل الطاقة في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوقوع عملية سرقة حديد أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين أقدموا مساء اليوم، على سرقة حديد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، خط (بسماية-تجار) ١٣٢/ك.ف، قيد الإنشاء، جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية الماسكة للأرض بدأت عملية بحثٍ عن السراق، وتحرِ للحادثة".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أدى انفجار عبوة ناسفة استهدف أحد أبراج الطاقة الكهربائية إلى سقوط البرج وانقطاع التيار الكهربائي عن قرية نديم الكناطر ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة مؤخراً حتى باتت شبه يومية، وهو ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد وزاد من نقمة السكان على السلطات.

وتتهم السلطات العراقي مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.