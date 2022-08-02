سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محكوم يهرب من قوة أمنية أثناء تناولها وجبة غداء في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-08-02T19:00:26+0000
محكوم يهرب من قوة أمنية أثناء تناولها وجبة غداء في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في النجف، اليوم الثلاثاء، بهروب محكوم من قبضة قوة امنية أثناء تناولها وجبة غداء بأحد مطاعم المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية كانت مكلفة بنقل متهم مطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال إلى محكمة جنايات النجف لغرض محاكمته، وعند الانتهاء من المحاكمة نقلته إلى مركز حبسه".

وأضاف، "في الطريق قامت الدورية المكلفة بحماية المتهم، بأخذ قسط من الراحة لتناول وجبة طعام في أحد مطاعم النجف، وعند الانتهاء من وجبة الطعام لم يعثروا على المتهم داخل العجلة الموضوع فيها دون حراسة".

وتابع المصدر، ان" المتهم مطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال".

ولم يكشف المصدر عن مصير دورية الأمن إن كانت خاضعة للتحقيق أم لا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية المختصة البحث عن المتهم الهارب.

related

هروب معتقل "بارز" من أحد مراكز النجف وإحباط تفجير ببغداد

Date: 2022-02-11 15:56:20
هروب معتقل "بارز" من أحد مراكز النجف وإحباط تفجير ببغداد

مصرع شقيقتين بحريق في النجف

Date: 2022-05-12 08:39:14
مصرع شقيقتين بحريق في النجف

يقودها شيخ بارز.. الإيقاع بعصابة تستدرج الشباب لـ"ممارسة الجنس" بالنجف

Date: 2021-11-12 21:02:54
يقودها شيخ بارز.. الإيقاع بعصابة تستدرج الشباب لـ"ممارسة الجنس" بالنجف

القبض على تاجريّ مخدرات خطرين ومتاجر بالبشر في بغداد والنجف

Date: 2021-02-20 10:25:43
القبض على تاجريّ مخدرات خطرين ومتاجر بالبشر في بغداد والنجف

الداخلية تقول انها لا تعرف الجهات المتورطة باحداث النجف وكربلاء: نحقق بذلك

Date: 2020-02-07 11:03:40
الداخلية تقول انها لا تعرف الجهات المتورطة باحداث النجف وكربلاء: نحقق بذلك

قوة قادمة من بغداد توقف اثنين من "كبار" المسؤولين الأمنيين في النجف

Date: 2022-07-17 09:21:46
قوة قادمة من بغداد توقف اثنين من "كبار" المسؤولين الأمنيين في النجف

النجف.. "أخطر" تاجر مخدرات في قبضة الأمن الوطني

Date: 2021-07-16 17:36:22
النجف.. "أخطر" تاجر مخدرات في قبضة الأمن الوطني

مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

Date: 2022-01-11 19:30:01
مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق