محكوم يهرب من قوة أمنية أثناء تناولها وجبة غداء في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في النجف، اليوم الثلاثاء، بهروب محكوم من قبضة قوة امنية أثناء تناولها وجبة غداء بأحد مطاعم المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية كانت مكلفة بنقل متهم مطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال إلى محكمة جنايات النجف لغرض محاكمته، وعند الانتهاء من المحاكمة نقلته إلى مركز حبسه".

وأضاف، "في الطريق قامت الدورية المكلفة بحماية المتهم، بأخذ قسط من الراحة لتناول وجبة طعام في أحد مطاعم النجف، وعند الانتهاء من وجبة الطعام لم يعثروا على المتهم داخل العجلة الموضوع فيها دون حراسة".

وتابع المصدر، ان" المتهم مطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال".

ولم يكشف المصدر عن مصير دورية الأمن إن كانت خاضعة للتحقيق أم لا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية المختصة البحث عن المتهم الهارب.