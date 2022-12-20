بعد مواجهتها بقنابل يدوية .. القوات الأمنية تطيح بتاجر مخدرات "خطير" جنوبي العراق

شفق نيوز/ تمكنت قوة من قيادة شرطة المثنى جنوبي العراق، من القاء القبض على مطلوب للقضاء صادر بحقه حكم مؤبد وآخر بالسجن 15 سنة وعشرات أوامر القبض والأحكام بقضايا مختلفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن مفارز من قيادة شرطة المثنى تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بعد تنفيذ واجب في منطقة " الـــ العبس" في المحافظة حيث اشتبكت القوة المكلفة بتنفيذ الأمر مع المتهم الذي قام برميهم برمانات يدوية (قنابل يدوية) أسفرت عن إصابته بجروح تم نقله على أثرها إلى المستشفى .

بدورها أوضحت قيادة شرطة المثنى إن المطلوب صادر بحقه حكم قضائي بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن 15 سنة كونه احد تجار المخدرات وصادر بحقه أكثر من 50 أمر قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات.