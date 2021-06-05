محكوم بالمؤبد.. الإطاحة بالعقل المدبر لفرار نزلاء سجن المثنى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، يوم السبت، إلقاء القبض على أحد الفارين من سجن المثنى، مشيرة إلى أنه كان العقل المدبر لعملية فرار عدد من النزلاء الآخرين.

وقالت شرطة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد توفر معلومات من خلال مصادر عن وجود أحد الهاربين من سجن المثنى في المحافظة، تم تشكيل فريق عمل..، وبعد نصب كمين محكم له من خلال استدراجه إلى أحد الصيرفات في المحافظة وتم القبض عليه"

وأضافت، أن "الهارب يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن المثنى، وانه محكوم بالسجن المؤبد".

وفي الثاني من أيار/مايو المنصرم، فر 21 نزيلاً ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة من سجن الهلال بعد أن تم الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن.