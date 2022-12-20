محكمة في بغداد تصدر حكماً بالإعدام بحق تاجر المخدرات

شفق نيوز/ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكماً بالاعدام بحق احد تجار المخدرات في بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان "المحكمة المختصة اصدرت امراً بالقبض على المجرم في محافظة بغداد/ البلديات بناءاً على معلومات استخباراتية وردت اليها".

واشار الى ان "المجرم قام بمقاومة القوات الامنية اثناء اعتقاله لاكثر من اربع ساعات مستخدماً اسلحة ذات تصنيف خاص" مبيناً انه "تم ضبط (4) كيلوات من مادة الكرستال بحوزته اضافة الى انواع مختلفة من الحبوب المخدرة واسلحة متنوعة".

واضاف البيان ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".