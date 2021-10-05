محكمة عراقية تصدر احكاما قضائية بينها لإرهابيين متورطين بالقتل والتهجير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بإصدار محكمة جنايات المحافظة عددا من الأحكام القضائية الجديدة بينها لإرهابيين.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز، بأن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت 4 أحكام قضائية جديدة تضمنت الحكم على إرهابيين اثنين أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن 15 عاما وهو الحكم الثالث ضد الأخير، حيث حكم سابقا بحكمين قضائيين بواقع 15 سنة في كل حكم".

وتابع المصدر، أن" المتهمين تمت إدانتهما بجرائم تهجير وقتل مواطنين "، لافتا إلى أن "الحكم بحقهم صدر استنادا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن" المحكمة أصدرت أيضا حكما بسجن تاجري مخدرات، أحدهما بالسجن عامين وهو مفوض في شرطة مرور المحافظة، بينما السجن عشرة أعوام بحق المتهم الثاني"، مبينا أن" حكمهما صدر استنادا لإحكام المادة 28 من قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية ".