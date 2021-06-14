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محكمة ذي قار تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق 8 دواعش

Category: أمـن

Date: 2021-06-14T15:58:08+0000
محكمة ذي قار تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق 8 دواعش

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن إصدار محكمة استئناف المحافظة عدة أحكام بالإعدام بحق عناصر ينتمون لتنظيم داعش.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية حكمت على 8 مدانين ينتمون لتنظيم داعش، حيث توزعت بواقع خمسة صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام شنقا حتى الموت، واثنان السجن المؤبد، وواحد بالسجن 30 عاما.

وبين أن "المحكوم عليهم تمت إدانتهم بتفجير حسينيات وقتل جنود من القوات العراقية، وزرع وبيع عبوات ناسفة وشن هجمات مسلحة على القوات الأمنية وقتل مواطنين".

وأضاف المصدر، أن "الأحكام القضائية بحق المدانين صدرت وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

 

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