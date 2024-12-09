محكمة جنايات ذي قار تصدر أحكاماً بحق تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت أحكاماً جديدة بحق تجار مخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكمين بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار، كما حكمت على الشخص الثالث بالسجن لمدة 6 سنوات مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار، بعد إدانتهم بمتاجرة المواد المخدرة في مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر أن "القرارات صدرت استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".