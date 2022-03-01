محكمة جنايات النجف تحكم بإعدام شخص قتل زوجته أمام أهلها

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الثلاثاء، حكماً باعدام شخص تمت ادانته بقتل زوجته واصابة طفلته.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف النجف الاتحادية حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على متهم تمت ادانته بقتل زوجته واصابة طفلته بطلق ناري في مطلع عام 2021".

واضاف المصدر، أن "تفاصيل القضية تتعلق بمحاولة الزوج القاتل ارجاع زوجته من منزل اهلها، لكنها رفضت الرجوع معه، فعاد لمنزلهم واحضر سلاح ناري نوع مسدس وقام بقتلها امام منزل أهلها واصابة طفلته برصاص ناري، ثم لاذ بالفرار واعتقل بوقت لاحق".

وبين المصدر، ان " قرار الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".