القضاء العراقي يحكم بالإعدام لتاجر مخدرات وداعشي شارك باختطاف الايزيديين

شفق نيوز- بغداد / البصرة

أعلنت مجلس القضاء العراقي الاعلى، يوم الخميس، أن محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالإعدام بحق شخص تمت إدانته بالاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن المدان ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

ووفقا للبيان فقد صدر الحكم بحق المدان استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وذكر المجلس في بيان ثان أ محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام بحق مدان بالانتماء إلى "كيان داعش الإرهابي شارك بأعمال إرهابية مسلحة وجريمة خطف الايزيديين في قضاء سنجار سنة 2014".

وأضاف البيان، أن الحكم صدر بحق المدان استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات بيشمركة كوردستان من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام نفسه.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 6,400 امرأة وطفل إيزيدي، اذ تم استعباد النساء والفتيات في ذاك الوقت، بينما تم تجنيد بعض الأطفال قسراً كمقاتلين في صفوف التنظيم.