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محكمة النجف تصدر امر قبض بحق علي حاتم السليمان

Category: أمـن

Date: 2022-05-10T08:24:19+0000
محكمة النجف تصدر امر قبض بحق علي حاتم السليمان

شفق نيوز/ أفاد مصدر قانوني مطلع، يوم الثلاثاء، بإصدار محكمة محافظة النجف أمر قبض  بحق أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأمر صدر بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من عوائل الشهداء قبل أيام.

والسليمان مطلوب للقضاء العراقي، بتهم التحريض وقيادة ساحات الاعتصام في الأنبار التي يعتبرها البعض كانت بوابة لدخول تنظيم داعش إلى البلاد في صيف 2014.

وأثارت عودة السليمان مؤخراً إلى بغداد ومن ثم إلى الأنبار، جدلاً، حيث ربطت مصادر سياسية عودته ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي المقابل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لوكالة شفق نيوز تدخله بهذا الخصوص.

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