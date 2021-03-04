محكمة المخدرات في النجف تطالب بغداد بتغيير 20 ضابطا ومفوضاً

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، عن قيام محكمة تحقيق المحافظة المختصة بمكافحة المخدرات بطلب تغيير 20 ضابطا ومفوض شرطة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن " قاضي محكمة تحقيق النجف الاشرف المختص بمكافحة المخدرات طلب من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد تغيير 20 عنصرا أمنيا من قسم مكافحة المخدرات في النجف"، لافتا إلى أن "من بين المطلوب تغييرهم ضابطان برتبة رائد ونقيب و18 مفوضا".

وبين المصدر، أن "طلب التغيير يعود لعدم كفاءة ونزاهة هؤلاء العناصر في الحرب على المخدرات بالمحافظة"، مؤكدا أن "محكمة التحقيق شددت على ضرورة اختيار عناصر كفؤة لمكافحة المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في النجف خلال الآونة الأخيرة".