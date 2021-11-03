محكمة الجنايات تصدر حكما بالأعدام شنقا حتى الموت بحق مدان

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالأعدام شنقا حتى الموت بحق مدان استنادا لاحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي وذلك لإرتكابه جريمة قتل المجنى عليها في إحدى الأقضية.

وذكرت المحكمة في بيان، أنه تم تسجيل شكوى في شعبة مكافحة إجرام الصوب الكبير التابعة الى قسم مكافحة الإجرام في المثنى من قبل المدعي بالحق الشخصي قال فيها إن ابنته الحدث التي تبلغ من العمر سبعة سنوات قد تعرضت للأغتصاب والقتل في مركز القضاء، وقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير القسم وضابط الشعبة.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بمصادرنا الخاصة حيث جمعت المعلومات الدقيقة من حول المتهم والانتقال إلى محل الحادث وقد ألقي القبض عليه ،دونت اقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص وتم توقيفه وفق أحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت إحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.