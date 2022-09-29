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محكمة التمييز تصادق على إعدام 3 مدانيين بتفجير مجمع الليث بالكرادة

Category: أمـن

Date: 2022-09-29T14:15:07+0000
محكمة التمييز تصادق على إعدام 3 مدانيين بتفجير مجمع الليث بالكرادة

شفق نيوز/ صادقت محكمة التمييز الاتحادية، يوم الخميس، على أحكام بالإعدام بحق ثلاثة متهمين ارتكبوا الجريمة الشهيرة بـ"تفجير مجمع الليث" بسيارة مفخخة في منطقة الكرادة ببغداد قبل ستة أعوام وراح ضحيتها قرابة 600 مواطن.

وبحسب قرار الحكم الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد صادقت محكمة التمييز على أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على "غزوان علي حسين، وكرم علي عبد الله، وليث هادي حيدر" لتورطهم بالتفجير الإرهابي وانتمائهم لتنظيم داعش.

فيما قررت المحكمة براءة "فاطمة علي كردي" وهي المتهمة الرابعة بالجريمة، حيث رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضد المتهمة وقررت تبرئتها.

يشار إلى أن سيارة مفخخة انفجرت في ساعة متأخرة من ليل يوم الثالث من شهر حزيران/ يونيو 2016 مستهدفة مجمعاً تجارياً وسط منطقة الكرادة ما أسفر عن سقوط 590 ضحية وإصابة المئات من المواطنين، وكل لهذه الجريمة أصداء واسعة داخل العراق وخارجها.

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