محطات ساخنة في 4 محافظات.. محاولة انتحار ولص مطاعم وفوضى بزفاف وتنويه تفجيري

شفق نيوز – بغداد/ كركوك/ البصرة/ ذي قار

شهدت محافظات عراقية، مساء اليوم الاثنين، حوادث وعمليات أمنية مختلفة بين إحباط محاولة انتحار شاب واعتقال متهم بسرقة مطاعم إلى إطلاق نار خلال حفل زفاف وتنويه أمني بإجراء تفجير لبعض المخلفات الحربية غداً الثلاثاء في محافظات بغداد وكركوك والبصرة وذي قار.

ففي محافظة ذي قار، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية بقضاء الشطرة شمالي المحافظة أحبطت محاولة انتحار شاب بعدما طوقت منزله وقامت بالدخول بمفاوضات معه".

وأوضح المصدر، أن "سبب إقدام الشاب على الانتحار بمادة (البنزين) هو خلافه مع زوجته وذهابها لمنزل ذويها (زعلانة) حيث تم إقناع الشاب بأن الأجهزة الأمنية ستتدخل لإرجاعها للمنزل".

وفي بغداد، ذكرت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام الخضراء، ألقت القبض على متهم خطير امتهن سرقة المطاعم ليلاً، مستخدماً طفلاً لمراقبة المكان وتأمين الطريق أثناء تنفيذ جرائمه".

وجاءت عملية القبض، بحسب البيان، بعد نصب كمين محكم، أعقب تحريات دقيقة وجمع معلومات إثر بلاغ عن حادثة سرقة لأحد المطاعم ضمن قاطع المسؤولية. وقد أسفرت المتابعة المستمرة عن تحديد هوية المتهم وموقعه بدقة.

وبعد توقيفه، أقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بارتكابه ست عمليات سرقة في مناطق متفرقة من العاصمة، مستخدماً ذات الأسلوب الإجرامي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفقاً لأحكام القانون، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

أما في كركوك، فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بإطلاق نار كثيف في الهواء خلال إحدى حفلات الزفاف في محافظة كركوك، ما أثار استياء واسعاً في الأوساط الشعبية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت خلف المستشفى الوبائي على الطريق الحولي، المعروف بـ(السايدين)، ضمن حدود مدينة كركوك".

وأضاف المصدر أن "مقاطع الفيديو أظهرت بوضوح أرقام السيارات المشاركة، والتي تحمل رمز محافظة كركوك (25)، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رادعة بحق مطلقي العيارات النارية".

وعن التنويه في محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، ذكر إعلام قيادة عمليات البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهد الهندسي للقيادة، سيقوم بإجراء تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية السابقة في منطقة الرميلة الجنوبية موقع الاتلاف المركزي يوم غد الثلاثاء، وعلى شكل مرحلتين من الساعة 7 إلى 10 صباحاً".