محتجو ذي قار يشخّصون مجهولين يستخدمون "الكاتم" ضدهم ويحذرون من "إبادة"

شفق نيوز/ أفاد متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن قوات مجهولة تستخدم سلاح كاتم للصوت ضدهم برفقة قوات الشغب.

وأبلغ المتظاهرون وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين يرتدون اللباس المدني برفقة قوات مكافحة الشغب هاجموهم للمرة الأولى بسلاح كاتم للصوت"، مرجحين أن "تكون تلك القوات تتبع أحزاباً تحاول الضغط عليهم وارعابهم".

وحمل المتظاهرون "قائد شرطة المحافظة مسؤولية إدخال هكذا قوات مجهولة"، مطالبين وزير الداخلية بـ"إيقاف هذه المهزلة التي تسعى لإبادتهم".

وأكدوا أنهم "مستمرون حتى تحقيق غايتهم وهي إقالة المحافظ، ناظم الوائلي".

وأفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار بأن الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية مركز المحافظة نتج عنها اصابة 5 متظاهرين بجروح.

وهذا خامس يوم على التوالي، تشهد فيه الناصرية احتجاجات عنيفة وصدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.

وسقط ثلاثة ضحايا من المتظاهرين في الأيام الثلاثة السابقة إلى جانب عشرات الإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن.