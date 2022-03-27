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فيديو.. محتجون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد ويشعلون النيران فيه

Category: أمـن

Date: 2022-03-27T21:39:29+0000
فيديو.. محتجون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد ويشعلون النيران فيه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، باقتحام مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، من قبل محتجين على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين اقتحموا المقر، وأشعلوا النيران فيه مع تكسير محتوياته.

وفي وقت سابق من اليوم أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشدة تغريدة لكاتب كوردي اعتبرها إدانة للمرجعيات الدينية.

وقال الحزب في بيان، "لا يخفى على أحد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الإكرام وينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد، لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكوردستاني الذي إساءة فيه إلى المرجعيات الرشيدة".

وأضاف، "كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وان تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية".

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