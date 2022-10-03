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محتجون يضرمون النار في مدخل ديوان محافظة ذي قار (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-10-03T20:24:56+0000
محتجون يضرمون النار في مدخل ديوان محافظة ذي قار (فيديو)

شفق نيوز / أضرم محتجون مساء الاثنين، النار في مدخل ديوان محافظة ذي قار، بعد اشتباكات ومناوشات مع قوات الأمن العراقية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "محتجين أشعلوا النيران بالساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة، وسط مدينة الناصرية".

وأضاف أن "النيران وصلت إلى الاستعلامات الخارجية لديوان المحافظة، بعد إلقاء محتجين قنابل المولوتوف عن بعد"، لافتاً إلى أن "المحتجين لم يتمكنوا من اقتحام المبنى، وقوات الأمن تسيطر على الموقف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد قائد أمني رفيع في قيادة شرطة ذي قار، بأن قوات الأمن تواجه "ثلة منحرفة" تعتزم اقتحام مبنى ديوان المحافظة لغرض إحراقه.

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