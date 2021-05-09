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محتجون يحاصرون بالنيران مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T19:08:46+0000
محتجون يحاصرون بالنيران مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء

شفق نيوز/ أضرم محتجون النيران مساء الأحد، بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، التي شهدت حادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

وأظهر مقاطع فيديو وصور تجمع العشرات من المحتجين بمحيط المبنى، وإضرام النيران بالإطارات، وبكرفانات الحراسة التابعة للقنصلية.

https://twitter.com/NewsShafaaq/status/1391470498404569089

واغتيل الوزني وأثناء عودته، حيث ظهر مسلحون على دراجات نارية في أحد أزقة كربلاء، المدينة الشيعية المقدسة في الجنوب حيث تنتشر فصائل مسلحة موالية لإيران.

والوزني ناشط بتظاهرات "تشرين" المناهضة للفساد ولتدخل إيران في شؤون العراق.

فقد شهد العراق، منذ اندلاع "ثورة تشرين" الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، حملة واسعة من الاغتيالات وعمليات الخطف والتهديدات ضد منظمي الاحتجاجات التي لم تر لها البلاد مثيلًا من قبل وسقط خلالها نحو 600 قتيل بينهم من كان في التظاهرات أو قرب منازلهم.

على إثر مقتل الوزني، خرجت تظاهرات في كربلاء وفي الناصرية والديوانية في جنوب العراق.

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