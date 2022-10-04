إصابة ضابط كبير اثر اقتحام محتجين مبنى قناة فضائية وسط بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابط كبير برتبة لواء نتيجة اقتحام محتجين من أنصار زعيم التيار الصدري مبنى قناة فضائية وسط بغداد، على خلفية ما وصفوها بـ"الاساءة" الصادرة في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير قوات حفظ القانون اللواء جواد الدراجي أصيب خلال دخول المحتجين الصدريين لمبنى قناة الرابعة ومنعهم من الدخول".

وأضاف، ان "قوات الشرطة الاتحادية اعتقلت احد المندسين مع المحتجين حاول سرقة اجهزة ومتعلقات تخص القناة".

وتجمع العشرات من انصار التيار الصدري عصر اليوم أمام مبنى قناة الرابعة الكائن في شارع الصناعة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، وقالوا إن مقدمة البرامج في القناة منى سامي "اساءت" لضحايا جيش المهدي (الجناح العسكري للتيار الصدري).

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر قيام المحتجين الصدريين باقتحام مقر القناة والعبث باجهزتها وتحطيم معداتها.

جانبها دعت هيئة الإعلام والاتصالات المواطنين والاحزاب والتيارات والفعاليات السياسية والدينية كافة الى التعامل وفق الأطر القانونية مع المخالفات التي قد تصدر عن وسائل الإعلام، واللجوء الى القضاء او هيئة الإعلام والاتصالات لتقديم شكاوى رسمية على اية مؤسسة إعلامية مرخصة ترى انها خالفت لوائح السلوك المهني ولائحة قواعد البث الإعلامي.

وأكدت الهيئة، "وقوفها على مسافة واحدة من الجميع ودعمها حرية الإعلام والتعبير وحق التظاهر بالطرق السلمية والمهنية بما يكفله الدستور في المادة (38)"، منوهة الى أن "عملية الرصد لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية العاملة في العراق والتي تجاوزت 300 مؤسسة مستمرة ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة لذلك ومن منطلق الشفافية والعمل والمسؤولية المشتركة بين الهيئة والمشاهد العراقي تم تخصيص الرقم المجاني (٥٥٥٥) للإبلاغ عن المخالفات او تقديم الشكاوى بصورة مباشرة في مقر الهيئة ببغداد وباقي المكاتب في المحافظات او عن طريق البريد الإلكتروني‏ ([email protected]) وسوف يتم تكييفها وفق النصوص القانونية وتحليل المادة الإعلامية لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالفين، الأمر الذي يسهم في ضبط مسار الإعلام وايقاعه والحيلولة دون حصول احتكاك مباشر بين المؤسسات الإعلامية والمواطنين".