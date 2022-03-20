محاولتا انتحار في ذي قار خلال ساعات إحداها بسائل غسيل الأواني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل محاولتي انتحار في المحافظة خلال ساعات ماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحالة الأولى تمثلت بقيام شخص يبلغ من العمر 55 عاما بالانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "محاولته باءت بالفشل بسبب تمكن الاجهزة الامنية من انقاذه اثناء رمي نفسه".

وبين المصدر، ان "حالة الانتحار الثانية التي فشلت في تحقيق مبتغاها كانت من خلال فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، حيث أقدمت على الانتحار بتناول سوائل غسل الأواني"، مشيراً إلى أن "سبب الانتحار يعود لخلاف عائلي مع ذويها".