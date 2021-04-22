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بغداد.. إصابات بهجوم مسلح وشجار واعتقال شخص هاجم منزلاً بقنبلة يدوية

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T09:54:37+0000
بغداد.. إصابات بهجوم مسلح وشجار واعتقال شخص هاجم منزلاً بقنبلة يدوية

شفق نيوز/ فتح مسلحون مجهولون، يوم الخميس، نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة هور رجب جنوب العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الهجوم اسفر عن اصابة المدني بجروح بليغة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وفي منطقة باب الشيخ مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما اسفر عن اصابة شخصين من طرفي المشاجرة بجروح مختلفة.

أما في شمال بغداد، في منطقة الراشدية؛ قام رجل بالقاء قنبلة يدوية (رمانة) على احد الدور السكنية وهرب الى جهة مجهولة.

فيما قام فريق من مركز شرطة الراشدية بالبحث عن المتهم وجمع المعلومات والتعرف على هويته واستحصال أمر قبض وتحرٍ.

ووفقا للمصدر؛ فإن مفارز الشرطة توجهت الى مكان تواجد المتهم وتم القاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

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