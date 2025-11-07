محاولة انتحار وموقف أمني قرب مركز انتخابي في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفادت مصادر أمنية في ذي قار، مساء اليوم الجمعة، بإنقاذ شاب من محاولة انتحار بسبب الضغوط النفسية، ونجاة منتسب أمني من حادث سير تعرض له خلال واجب الحراسة عند أحد المراكز الانتخابية في المحافظة.

وذكر أحد المصادر لوكالة شفق نيوز أن "شاباً بعمر 16 عاماً حاول الانتحار بمادة البنزين داخل منزله بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات أرجعت دوافع الانتحار إلى الضغوط النفسية التي كاني يعاني منها الشاب، وهو يرقد حالياً في المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم بعد إنقاذه من قبل ذويه".

وفي السياق الأمني، أبلغ مصدر آخر الوكالة بـ"نجاة منتسب أمني من حادث سير تعرض له واجب الحراسة على أحد المراكز الانتخابية في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، وتم نقل المنتسب للمشفى لغرض تلقي العلاج".