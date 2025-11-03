محاولة انتحارامرأة من جسر الزبير ورجل مشنوق في بغداد (فيديو)

شفق نيوز- البصرة/ بغداد

أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بإنقاذ إمرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الزبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، والعثور على شاب مشنوق داخل محل عمله في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من إنقاذ أمرأة حاولت إلقاء نفسها من أعلى جسر الزبير غربي المحافظة"، مشيراً إلى أن "الأسباب التي دفعتها إلى ذلك ما تزال مجهولة".

وتنشر وكالة شفق نيوز، مقاطع فيديو تظهر محاولة انقاذ حياة المرأة.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني ببغداد، للوكالة، بأن "شاباً من مواليد 2003 أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل علقه في سقف محل عمله (قصابة) ضمن قرية 10 في ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه".