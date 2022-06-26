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محاولة اغتيال فاشلة لمنتسب في الاستخبارات العراقية ورصاصتان في رأس شاب

Category: أمـن

Date: 2022-06-26T18:37:09+0000
محاولة اغتيال فاشلة لمنتسب في الاستخبارات العراقية ورصاصتان في رأس شاب

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الأحد، بالعثور على جثة شاب على قارعة طريق في بغداد، ونجاة عنصر أمن في وكالة الاستخبارات من محاولة اغتيال فاشلة في النجف.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت مساء اليوم على جثة شاب، مواليد ٢٠٠٥ مرمية ضمن قرية الوزيرية في منطقة بوب الشام ضمن العاصمة بغداد، وبدت عليها آثار إطلاق رصاصتين بمنطقة الرأس".

وفي النجف، ذكر مصدر آخر للوكالة، أن "عنصر أمن في وكالة الاستخبارات، نجا من محاولة اغتيال فاشلة، بسلاح ناري داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن العنصر المستهدف لديه خلافات كبيرة من ذوي زوجته".

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