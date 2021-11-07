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محاولة اغتيال الكاظمي.. الأجهزة الأمنية تحدد نقطة انطلاق الطائرات المسيرة

Category: أمـن

Date: 2021-11-07T20:00:51+0000
محاولة اغتيال الكاظمي.. الأجهزة الأمنية تحدد نقطة انطلاق الطائرات المسيرة

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، مساء الأحد، تحديد موقع انطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" التي استهدفت مقر إقامة القائد العام مصطفى الكاظمي، في محاولة لاغتياله.

وأعلن الكاظمي، فجر الأحد، خلال كلمة متلفزة نجاته من محاولة اغتيال اثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأكد رسول في تصريح لقناة العراقية (شبه الرسمية) "تحديد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي".

وأوضح أن "الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات"، لافتاً إلى أن "محاولة الاغتيال تضمنت تفجيراً ثانياً عبر طائرة مسيرة، وتم احباطه بإسقاطها".

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