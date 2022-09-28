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محاولة اختطاف فاشلة تنتهي بإصابة شاب بجروح شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T07:07:46+0000
محاولة اختطاف فاشلة تنتهي بإصابة شاب بجروح شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بإصابة شاب بعد محاولة اختطافه من قبل مجهولين في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين يحملون أسلحة والات جارحة حاولوا اختطاف شاب في حي "الجمهورية" ذات الأغلبية الكوردية شرقي قضاء طوز خرماتو وقاومهم واشتبك معهم ما سبب اصابته بجروح وفرار المسلحين الى جهة مجهولة.

وأضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الشاب الى مستشفى طوزخرماتو وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته، مؤكدا ان الحادث جنائي وبعيد عن أي دوافع إرهابية.

وأشار المصدر الى ان اطراف الطوز تشهد حوادث شجارات وتهديدات بسبب نزاعات مالية شخصية او مشاكل يومية م ومستمرة.

في غضون ذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على عصابة سطو مسلح قامت بإقتحام مسكن مواطن في كركوك، وعلى مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي، وعلى اربعة اشخاص بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم اصولياً.

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