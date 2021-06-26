محافظ نينوى يتوعد بعقوبات لمنتسبي الأمن ممن يحملون الأسلحة بالزي المدني

شفق نيوز/ توعد محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم السبت، منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يحملون الأسلحة بشكل ظاهر للعيان وهم يرتدون الزي المدني، بعقوبات في حال عدم إخفاء السلاح.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لوحظ انتشار ظاهرة حمل الأسلحة وخاصة المسدسات على الملابس المدنية وهي ظاهرة مرفوضة رفضا قاطعا وتدل على التخلف والاستهتار من قبل الجهلاء".

وأضاف "على الأجهزة الأمنية كافة إلقاء القبض على كل من يقوم بهذه الممارسة، كما اننا سبق وان بلغنا الاجهزة الأمنية ان تبلغ افرادها الذين يستلزم واجبهم ارتداء الملابس المدنية بعدم حمل المسدسات بشكل ظاهر للعيان".

وشدد الجبوري على الأجهزة الأمنية "تفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على المخالفين".

يشار إلى أن العديد من منتسبي الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، ضباطاً ومراتب، عادة ما يحملون أسلحتهم بشكل ظاهر للعيان من دون ارتداء الزي العسكري، سواء كانوا أثناء الواجب أو خارجه.