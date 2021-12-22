محافظ ذي قار يوجه نداء "سرياً" و"عاجلاً" لقيادة عمليات سومر

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي يوم الأربعاء نداء "سرياً" و"عاجلاً" إلى قيادة عمليات سومر بشأن التعامل مع الاحتجاجات.

وقال المحافظ في كتاب موجه لقيادة عمليات سومر وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، "نؤكد على تعليماتنا السابقة بضرورة التعامل بشكل سلمي مع المتظاهرين والمحتجين وعدم استخدام السلاح والعتاد الحي في المواجهة واللجوء إلى لغة الحوار والتفاهم مع المحتجين".

من جانبه، قال مكتب الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خاطب قيادة عمليات سومر وقيادة مديرية شرطة المحافظة بمنع اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والتعامل السلمي مع المحتجين".

وأكد الخفاجي على "الالتزام الحرفي بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمنع اي استخدام للعنف او الرصاص الحي ضد اي تظاهرة".

وحمل محافظ ذي قار، قيادة العمليات، "مسؤولية عدم الالتزام بالاوامر القاطعة الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة".

وفي وقت سابق الأربعاء، تجمع عشرات المتظاهرين قرب تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإسقاط "التهم الكيدية" بحقهم أمام القضاء جراء مشاركتهم في احتجاجات سابقة.

ووقعت صدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بسقوط خمسة جرحى.