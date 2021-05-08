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محافظ ديالى يؤكد قرب نهاية "بؤر النار"

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T15:48:31+0000
محافظ ديالى يؤكد قرب نهاية "بؤر النار"

شفق نيوز/ اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، يوم السبت، قرب نهاية "بؤر داعش" وحواضنه في المناطق الساخنة في حوض الوقف الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان الحكومة والوزارات الامنية والاستخبارية جادون بإنهاء أوكار وبؤر داعش المتجذرة في حوض الوقف الممتد بين نواحي العبارة وابي صيدا وصولا الى حمرين والتي لم تشهد عمليات امنية حقيقية منذ 14 عاما.

وطالب التميمي الوزارات الامنية بـ"تسليح وامداد المحافظة بالتقنيات الحربية والاسلحة الحديثة لمكافحة مفارز داعش الارهابي المتواجدة في شريط الوقف منذ سنوات طويلة والذي أصبح مقرا وقيادة للعمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين والقطعات الأمنية".

واكد التميمي؛ ان "الخطط الامنية الجديدة في حوض الوقف واعتماد استراتيجيات أبراج المراقبة و الكاميرات الراصدة؛ سيسهم بتحقيق استقرار امني غير مسبوقة ونهاية لسيناريو ارهابي مرير في المناطق المتاخمة اطراف بعقوبة".

ودفعت وزارة الداخلية منذ أكثر من أسبوعين بقوات من الرد السريع من العاصمة بغداد في اطراف ناحية العبارة لمعالجة الخروقات والهجمات الدموية التي تشهدها الناحية بعد تصاعد الحوادث الأمنية.

وتعد هذه الخطة تكرار لسيناريو ناحية ابي صيدا الساخنة والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ايجابية في الحد من الحوادث الارهابية والنزاعات العشائرية المستديمة.

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