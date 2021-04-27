محافظ ديالى يكشف عن مناطق لم تدخلها القوات الأمنية منذ 13 عاماً

شفق نيوز/ كشف محافظ ديالى مثنى التميمي اليوم الثلاثاء، عن وجود مناطق في حوض الوقف الواقع بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة لم تدخلها أية قوات امنية منذ 13 عاما، مؤكداً بقاء قوات الرد السريع الاتحادية لتطهير حوض الوقف ومسكه امنيا.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وضعوا خطة محكمة ومتسلسلة لتطهير شريط الوقف وفتح طرق وممرات وربطها بالطرق المتروكة التي كانت ممرات للجماعات الارهابية، وتهيئة لوجستية لمسك مناطق شريط الوقف بشكل دائم".

واشار التميمي الى وجود "مناطق ممتدة بين ابي صيدا والعبارة لم تشهد اي عمليات ولم تدخلها قوات امنية منذ أكثر من 13 عاما"، نافيا مغادرة قوات الرد السريع لمناطق حوض الوقف وفق مدة محددة"، وأكد في الوقت ذاته بقاء قوات الرد السريع لبسط الأمن والاستقرار بشكل تام.

الى ذلك؛ كشف قائد عسكري في قوات الرد السريع لوكالة شفق نيوز؛ ان خطة تطهير حوض الوقف تشمل فتح طرق مهجورة وربطها بشبكة الطرق المؤمنة واعادة توزيع القطعات الامنية بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى.

وأضاف القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ أن خطط الوقف تتضمن اعادة جميع الاسر المهجرة وتثبيت نقاط مرابط ورصد أمنية وتعزيز القطعات العسكرية لمنع وقوع اي هجمات او حوادث ارهابية تستهدف المدنيين والأجهزة الامنية.

واعلن مسؤول حكومي في ديالى انتشار قوات من الرد السريع قادمة من العاصمة بغداد؛ في اطراف ناحية العبارة لمعالجة الخروقات والهجمات الدموية التي تشهدها الناحية.

وتعد هذه الخطة تكرار لسيناريو ناحية ابي صيدا الساخنة والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ايجابية في الحد من الحوادث الارهابية والنزاعات العشائرية المستديمة.