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محافظ ديالى: لا يمكن القضاء على داعش بدون التنسيق مع البيشمركة

Category: أمـن

Date: 2022-01-05T07:43:31+0000
محافظ ديالى: لا يمكن القضاء على داعش بدون التنسيق مع البيشمركة

شفق نيوز/ اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، ان التنسيق مع اقليم كوردستان هو أفضل سبيل للقضاء على بقايا تنظيم داعش في المحافظة.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته وكالة شفق نيوز: ان "الحدود الفاصلة بين اقليم كوردستان وبقية مناطق العراق شهدت نشاطا داعشيا، ولايمكن القضاء على داعش من دون التنسيق مع قوات البيشمركة لمعرفتها الجغرافية وتبادل المعلومات".

وأضاف "جغرافية حوض حمرين معقدة وتمتد عبر ثلاث محافظات، والحادثة الاخيرة في جبال وبحيرة حمرين كان الهدف منها خلق جو من قبل التنظيم الارهابي بأنه متواجد في ديالى بالتالي هي مجرد مجاميع صغيرة".

وتابع التميمي "لدينا إمكانية في الحد من هذه المجاميع وهناك عمليات عسكرية للسيطرة على اغلب مناطق المحافظة"، مؤكدا "الحاجة الى جهد استخباري قوي.

وفي شأن متصل أكد التميمي أن فريقا تحقيقيا من بغداد سيصل ديالى للتحقيق في جريمة اختطاف مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني مع ثلاثة من مرافقيه وقيام التنظيم المتشدد بنحر الجوراني بعد التعرف على هوية منفذ عملية النحر، وهو ضابط مطرود من الأجهزة الأمنية عام ٢٠١٤.

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