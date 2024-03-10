محافظ دهوك: صراع تركيا والعماليين سينتهي قريباً والحرس العراقي سيسيطر على الحدود

شفق نيوز/ اكد محافظ دهوك علي تتر، يوم الأحد، حق قوات حرس الحدود العراقية في التحرك نحو المناطق الحدودية وإنشاء قواعد عسكرية فيها، تعزيزا للأمن والسلامة في المناطق الحدودية مع اقليم كوردستان، مطمئناً بأن صراع تركيا وحزب العمال الكوردستاني سينتهي قريباً.

وأكد تتر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الاقليم يشكل جزءا من العراق وانه من الضروري تأمين حدوده مع الدول المجاورة"، مشيرا الى أن "الاراضي الكوردية لن تستخدم كقاعدة لتهديد دول الجوار".

واعلن محافظ دهوك ان "60% من قرى قضاء العمادية تضررت وتم هجرها بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني".

وناشد تتر الاطراف المتحاربة بنقل صراعهم المسلح الى داخل اراضيهم"، مؤكدا أن "الإقليم لا يجب أن يكون جزءا من هذا الصراع".

وطمأن محافظ دهوك بأن "هذا الصراع سينتهي قريبا وسيتمكن حرس الحدود العراقية من ضمان السيطرة على الحدود مما سيمكن اهالي القرى من العودة اليها والبدء بإعمار مناطقهم من جديد".