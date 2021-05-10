محافظ الديوانية: منفذ الاغتيال قد يكون مقرباً من مراسل الفرات

شفق نيوز/ كشف محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاثنين، عن التوصل لخيوط مهمة بشأن محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن فجر اليوم.

وقال الشعلان لوكالة شفق نيوز؛ أن "اللجنة الأمنية المشكلة للتحقيق جريمة محاولة اغتيال الصحفي أحمد حسن توصلت إلى خيوط مهمة بشأن كشف ملابساتها"، لافتا إلى أنه "لا يوجد موعد محدد للإعلان عن انتهاء التحقيق بالجريمة واعتقال الجناة".

وفيما أشار الشعلان إلى صعوبة التحقيق؛ بين، أنه "إلى الآن لم تتضح الصورة لدى الفريق الأمني المكلف بالتحقيق، وهو يبحث أشباح"، مشددا على "الوصول إلى الجناة مهما كانوا".

وتابع الشعلان، أن "الحادث لا علاقة له بالجهات السياسية ابدا، وربما يكون الجناة قريبين من المجني عليه".

وكان مصدر أمني، قد أفاد فجر يوم الاثنين، بتعرض مراسل فضائية الفرات احمد حسن، لإصابة خطرة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الديوانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما تعرض أحمد حسن لهجوم مسلح مجهول قرب منزله بقضاء الشامية في الديوانية، وأصابه برصاصة في منطقة الرأس.

وأضاف أن احمد حسن نقل إلى المستشفى.

ويأتي الحادث بعد يوم من اغتيال الناشط البارز في احتجاجات محافظة كربلاء بهاء الوزني برصاص مسلحين مجهولين.